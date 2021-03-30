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Odunpazarı’nda içkili mekanlara ruhsat izni konusunda yürütmeyi durdurma kararı verildi

İHA

Odunpazarı’nda içkili mekanlara ruhsat izni konusunda yürütmeyi durdurma kararı verildi

Odunpazarı Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla meclisten geçirdiği içkili mekânlara ruhsat verilmesine ilişkin teklife Eskişehir İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktığı belirtildi.
Çıkan bu karara ilişkin açıklama yapan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, 6 Aralık 2020 tarihli Belediye Meclisi Kararı'nın ilçemize ve şehrimize olumsuz yansıyacağını aynı tarihten itibaren savunmaktayız. Özellikle kamusal alanlara, eğitim kurumlarına ve ibadethanelere yakınlığı ile bizleri rahatsız eden bu bölgelerde vatandaşımızın huzurunu ve güvenliğini de düşünerek Eskişehir İdare Mahkemesi'ne dava açmıştık. Mahkemelerin milletimizin vicdanı olduğuna dair inancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Nitekim; vatandaşlarımızın ve STK'larımızın iradesi tecelli etti. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından 2020857 E. Dava Dosyası'na yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu karar aynı zamanda içkili mekan olarak belirlenen bu bölgelerdeki yavrularımızın da geleceğini korumak adına önemli bir adım olmuştur. Diliyorum ki, mevcut belediye yönetimi de bundan sonra karar almadan önce vatandaşlarımıza danışır ve onların istemediği kararları almaktan da uzak dururlar. Bizler Odunpazarlı hemşerilerimizin faydasına olacağına inandığımız her konuda elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz ve onların zararına olacağını düşündüğümüz her konuda da sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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