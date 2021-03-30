Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği ‘Münazara Ligi’ yarışmasın il finali ve ödül töreni Odunpazarı Gençlik Merkezinde yapıldı.
Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği yarışma, 1824 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin katılımı ile iki kişilik takımlarla gerçekleştirildi. Gençlerin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan sanata tarihten bilimteknolojiye kadar birçok konuda bilgi birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen münazara yarışması Odunpazarı Gençlik Merkezinde yapıldı. Program sonunda jüri üyeleri gençleri tebrik ederek dereceye giren takımların ödüllerini takdim etti. İl birincisi olan Selen ve Nur Beyza isimli gençler bölge finaline gitmeye hak kazanarak Eskişehir’i temsil edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.