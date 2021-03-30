Endometriozis her 10 kadından birinin sorunu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ceren Yıldız Eren, halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen endometriozis hastalığının üreme çağındaki kadınların büyük çoğunluğunda görüldüğünü ve infertiliteye yol açan önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Üreme çağındaki kadınlar her 10 kadından birinde görülen endometriozis hastalığının belirtileri dikkate alınmadığı için tanı ve tedavide yıllarca vakit kaybedildiğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ceren Yıldız Eren, “Bu hastalık özellikle infertilite (kısırlık) sorununa yol açıyor. Bebek sahibi olamayan kadınlarda sık rastlanan bir sorun. Eğer ilk adetlerinden itibaren bu dönemlerini ağrılı geçen, son zamanlarda adet ağrılarında artış yaşayan, bebek sahibi olamayan kadınlar bir uzmana başvurmalı” dedi.

Endometriozisi “rahim iç dokusunda bulunan endometrium tabakasının rahim içi dışında farklı yerlerde bulunmasıyla ortaya çıkan bir hastalık” olarak tanımlayan Dr. Eren, “Hastalığın en sık görüldüğü yerler; yumurtalık, karın içi, bağırsaklar, bağırsakların üstü, pelvik peritonu (karın zarı) olarak sıralanabilir. Genellikle çocuk sahibi olamayan grup dediğimiz infertil grupta sıklık daha yüksektir. İnfertilite nedeniyle bize başvuran kadınlarda yüzde 25 ila 50 oranında rastladığımız bu hastalık, doğurgan çağdaki hastalarda üreme sıkıntısı yoksa yüzde 5 ila 10 olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.



Belirtilere dikkat!

Halk arasında “çikolata kisti” denilen hastalığın dikkat çekici şikâyetlere yol açmasına karşın bu belirtilerin dikkate alınmadığını kaydeden Dr. Eren, şöyle devam etti:

“Bu hastalığın belirtileri; kasık ağrısı, kronik pelvik ağrısı (karnın alt kısmının ağrıması), adet dönemi ağrıları ve cinsel ilişki sırasında ağrı şeklinde sıralanabilir. Bu hastalığın yerleşim yeri olarak en sık görüldüğü yer, over (yumurtalık) dokusu olduğu için overde görülen endometriomalara çikolata kisti de deniyor. Bunun sebebi rahim iç dokusundaki endometriumun ender özellik göstererek kan salgılanmasına sebep olması ve içerisindeki sıvının koyu kahverengi çikolata benzeri bir görünüm oluşturmasıdır.”

Tanı yöntemi olarak ultrasonografi kullanıldığını belirten Dr. Eren, yumurtalık dışına yerleşmiş endometriozisin tanısında laparoskopi ya da laparotomiye (teşhis amacıyal karın boşluğunun cerrahi yöntemlerle açılması) başvurulabileceğini ifade etti.



İnfertileteye nedeni olabiliyor

Endometriozis hastalığının tedavi yöntemlerinden bahseden Dr. Ceren Yıldız Eren, ameliyatın yanı sıra ilaç tedavisinin de kullanıldığını aktardı. Hastalığın kronik bir rahatsızlık olduğunu ve tedavisinin kesin olarak mümkün olmadığını vurgulayan Dr. Eren, “Endometriozis, inferitilite dediğimiz kısırlığın sık görülen bir sebebidir. Bu nedenle saptandığı zaman ameliyat edilip edilemeyeceği, hastanın doğurganlık durumuna göre değişmektedir. Eğer hasta 40 yaşın üzerindeyse, 4 cm üzerindeki kist ameliyat edilebilir. Fakat inferitilite nedeniyle başvuran hastalarda ameliyat sonrası yumurtalık rezervi düşebileceği için ameliyat kararı verilirken dikkatli olunmalıdır” diye konuştu. 40 yaş altındaki hastalarda görülen çikolata kistlerinde kanser riskinin yüzde 1’den daha az olduğu için takip gerektiğini anlatan Dr. Eren, “Eğer hasta 40 yaş üzerindeyse ve kist 10 cm üzerindeyse kanser riski nedeniyle ameliyat sırasında patolojik değerlendirme ile yapılmalıdır” dedi.



İki yıl içinde nüks oranı yüzde 29’a varıyor

Ameliyatın yanı sıra tedavide doğum kontrol hapları gibi yumurtlamayı önleyen ilaçlar ya da hastayı geçici menopoza sokan ilaçların kullanıldığını kaydeden Dr. Eren, hastalığın nüksetme oranının 2 yıl içerisinde yüzde 1129 arasında değiştiğini belirtti. Önemli olanın bu hastalığın farkına varmak olduğunun altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Eren, belirtilerin dikkate alınarak vakit geçirilmeden uzmana başvurulması gerektiğini kaydederek sözlerine son verdi.

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