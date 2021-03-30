Sahte sürücü belgeli şahıs yakalandı

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Eskişehir’de polisin denetimleri sırasında kullandığı sürücü belgesinin sahte olduğu belirlenen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, Esentepe mahallesinde hareketlerinden şüphelendiği bir sürücüyü durdurdu. Yapılan incelemelerde şahsın ibraz ettiği sürücü belgesinin sahte olduğu belirlendi. Sürücü V.Ö. hakkında “Resmî belgede sahtecilik” suçundan yasal işlem başlatıldı.

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