Piyasaya sürülmek istenen kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 590 bin dal bandrolsüz makaron, 2 bin dal sarılmış sigara ve 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, olayla alakalı yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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