Yürütmeyi durdurma kararına MHP'den teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin, Odunpazarı Belediye Meclisi'nin içkili yerlerle ilgili olduğu karar konusunda verdiği yürütmeyi durdurma kararını değerlendirerek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk adaletine teşekkür ederiz" diye belirtti.

Komar, yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediyesi Meclisinin oy çokluğu ile açmak istediği içkili yerler ile ilgili imza kampanyası başlattıkları hatırlatarak, bu çalışmaların Türk adaleti tarafından yürütmeyi durdurma kararı ile noktalandığını anlattı. Başkan Mustafa Komar, "Vatandaşın yanında olmayan, vatandaşlar ile birlikte hareket etmeyen Odunpazarı Belediyesi, almış olduğu bu karar yüksek mahkeme ve Türk adaleti nezdinde reddedilmiştir. Türk mahkemelerinin aldığı bu karar vatandaşa sormadan, onların da fikrini almadan, Mecliste bizleri dinlemeyen CHP zihniyetine Türk adaleti dur demiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerek Mecliste, gerekse basın açıklamalarımızda vatandaşa sorulmadan alınacak kararların her zaman karşısında olacağımızı bir kez daha buradan söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak imza kampanyamızın bir neticeye ulaşacağına Türk adaletinin bizim yanımızda olduğuna güvenimiz tamdı. Yerel mahkemeler ve genel mahkemeler her zaman Türk adaletinin yanında olmuş, Türk halkından yana kararlar almıştır ve almaya da devam edecektir. Buna inancımız sonsuzdur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk adaletine teşekkür ederiz" diye belirtti.

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