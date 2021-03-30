Eskişehir’de de yaya geçitleri kırmızıya boyandı ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi Eskişehir’de hayata geçirildi İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’de de yaya geçitleri kırmızıya boyandı ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi Eskişehir’de hayata geçirildi İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık”

İHA

Eskişehir’de de yaya geçitleri kırmızıya boyandı ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi Eskişehir’de hayata geçirildi İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık”

İçişleri Bakanlığı ve Valilikler tarafından ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ sloganıyla halka duyurulan ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi kapsamında 81 ilde yaya geçidini kırmızıya boyama çalışmaları Eskişehir’de de İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy’un katılımıyla gerçekleşti.
Trafik kazalarındaki ölümleri azaltmak maksadıyla ilk olarak 2018 yılında trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde yayaya geçiş üstünlüğü verilerek başlatılan kampanyalar farkındalığı artırma çalışmalarıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ’30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ paylaşımıyla birlikte yayalara geçiş üstünlüğü farkındalığına dikkat çekmek amacıyla yurt genelinde yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Eskişehir’de ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çocukların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yayalara ve araç sürücülerine farkındalık amaçlı el broşürlerinin dağıtıldığı programda, çocuklara yelek, şapka ve kırmızı düdük dağıtıldı.

“Yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık”
Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Erol Ayyıldız, çocuklarla birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyadıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şu ifadeleri kullandı:
“Hepinizin bildiği gibi İçişleri Bakanlığı olarak son yıllarda insan odaklı etkinliklerimizi yoğunlaştırmaya ve farkındalığı artırarak destekleri almaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız kampanyanın adını, ‘Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz’ olarak belirledik. Hepiniz bildiği gibi trafikte ülkemize yakışmayan ağır kayıplar verdiğimiz yıllardan geliyoruz. Avrupa Birliği ortalama kayıtlarının üzerinde kayıplarımız oluyordu. 2017 yılında trafik kazalarında kaybettiğimiz can sayısı 7 bin 400 kişiydi. O yıldan bugüne kadar değerli bakanımızın öncülüğünde yürüttüğümüz projeler, çalışmalar ve kampanyalarla; basın, halkımızın desteğiyle ve yoğun denetimlerle bu sayıyı 4 bin 866’ya kadar indirdik. 2020 yılı itibariyle sayı budur. Bundan sonra da aynı hassasiyetle devam ederek Avrupa Birliği ortalamalarının altına indirmeyi hedefliyoruz. 2018 yılı Ekim ayında meclisimizin kabul ettiği kanunla, trafik işaretlerinin ve ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde, yayaya öncelik kuralı getirildi. Bunun üzerine 2019 yılının Şubat ayında bir ‘Öncelik Yayanın’ kampanyası başlattık. O günden şimdiye kadar da yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık. Bugün tekrar bu kampanyamıza dikkatleri çekmek ve sizlerin de destekleriyle halkımızın bu alandaki farkındalığını artırmak istiyoruz. İnsana saygımızın en güzel uygulama örneklerinden biri olduğuna inandığımız yaya geçitlerinde, yayalara öncelik verme kuralımızı hatırlatmak üzere bugün ‘Yaya Geçitleri Kırmızı Çizgimizdir’ diyerek kampanyamızı toplumumuza hatırlatmayı amaç edindik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki üstyapı çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki üstyapı çalışmalarını ...
Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği
YEREL HABERLER Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği
Yürütmeyi durdurma kararına MHP'den teşekkür
YEREL HABERLER Yürütmeyi durdurma kararına MHP'den teşekkür
Anadolu’da ''Çok Sesli Türk Ezgileri''
YEREL HABERLER Anadolu’da ''Çok Sesli Türk Ezgileri''
Sivrihisar’da 209 TOKİ konutu için temeller atılıyor
YEREL HABERLER Sivrihisar’da 209 TOKİ konutu için temeller atılıyor
Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını ...
Piyasaya sürülmek istenen kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sürülmek istenen kaçak tütün ürünleri ele ...
Sahte sürücü belgeli şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Sahte sürücü belgeli şahıs yakalandı
Kuraklık, sulama ve su tasarrufu ESOGÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım; "Modern sulama sistemlerinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor" "Tarım su tasarrufu yapmak zorunda olan birinci sektördür" "Suyun yüzde 70’den fazlasını kullanan ana sektör tarımda sulama yöntemini tamamen değiştirmek, yeraltı su çekiminden kaçınmak çok önemlidir"
YEREL HABERLER Kuraklık, sulama ve su tasarrufu ESOGÜ Ziraat ...
Talip Geylan: “3 aylık öğrenme kaybının telafisi 2 yılda mümkün olabiliyor” Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan: ”Öğrencisiz üniversitelerin tadı yok” "Devlet ve özel okullarda yaklaşık 1 milyon 250 bin eğitim personelinin aşılanması çok önemli"
YEREL HABERLER Talip Geylan: “3 aylık öğrenme kaybının telafisi 2 ...
Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 ...
Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor Uzman hekimlerle internet üzerinden çevrim içi görüşmeler yapmayı sağlayan uygulama ile hastanelerde yaşanan yoğunlukları en aza indirgemeyi amaçlıyor
YEREL HABERLER Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor Uzman ...
Kazım Kurt: “Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Girişimci kadınları desteklemeyi ...
KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı
YEREL HABERLER KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı
Endometriozis her 10 kadından birinin sorunu
YEREL HABERLER Endometriozis her 10 kadından birinin sorunu
Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl ...
Odunpazarı’nda içkili mekanlara ruhsat izni konusunda yürütmeyi durdurma kararı verildi
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda içkili mekanlara ruhsat izni konusunda ...
Göz kapağı düşüklüğüne cerrahi müdahale Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur: "Genetik, sigara kullanımı, stres faktörü, fazla kilo alıp verme, kirli havada çalışma ve yüz üstü yatma gibi etmenler göz kapağı sarkmasına neden olabilir"
YEREL HABERLER Göz kapağı düşüklüğüne cerrahi müdahale Özel Ümit ...
Eskişehirspor’da korona kabusu bitmiyor Yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da korona kabusu bitmiyor Yeni ...
Yaralı köpeği yoldan geçen vatandaşlar kurtardı Araç sürücüsü çarptığı köpeği ölüme terk etti Eskişehir’de tedavisi yapılamayan köpeği Ankara’ya gönderdiler İlayda Yağmur Alpdemirci: “Kısa süre içerisinde tedavi için gerekli olan bütün paralar toplandı”
YEREL HABERLER Yaralı köpeği yoldan geçen vatandaşlar kurtardı Araç ...
Eskişehir'de sıcaklıklar düşüyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de sıcaklıklar düşüyor
Eskişehir´de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)
Eskişehirspor’da Altınordu maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da Altınordu maçı hazırlıkları başladı