Beylikova’da öğrencilere ‘kırmızı çizgi’ anlatıldı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çektik’ uygulaması jandarma ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı anlatıldı.

Beylikova Belediyesi ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığının düzenlediği ‘30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çektik' uygulaması uygulamalı olarak öğrencilerle uygulandı. İlkokul öğrencilerine gösterilen kırmızı çizgi ile birlikte ekipler tarafından yaya geçitlerinin önemi vurgulandı. Yaya geçitlerinin yanı sıra, okul geçitleri ile kavşak giriş çıkışları öğrencilere anlatıldı. Etkinlikte öğrencilere kırmızı düdük ile broşür dağıtıldı.

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