Bu sefer ambulansta anne oldu

Eskişehir’de hamile bir anne doğum için hastaneye götürüldüğü sırada 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yolda araç içinde erkek bebeğini dünyaya getirdi.

Mahmudiye İlçe Devlet Hastanesine 6’ıncı çocuğunu dünyaya getirmek için gelen anne, 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. EskişehirAnkara karayolu Mahmudiye kavşağına doğru gelindiği sırada doğumun başlaması üzerine paramedik Ali Karasivri, ATT Tülay Gül, ATT Ali Öztorun'un ve Ebe İsmuhan Keskin başarılı müdahalesi ile araç içinde doğum gerçekleştirildi. Anne 6’ıncı çocuğu olan sağlıklı erkek bebeği dünyaya getirdi. Anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde annenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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