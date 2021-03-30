Eskişehir´de kaçak sigara ve tütün operasyonu



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince 2 farklı iş yerine yapılan baskınlarda, 592 bin adet bandrolsüz kaçak sigara ile 30 kilo kaçak tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak tütün ve sigara sattığı tespit edilen 2 farklı iş yerine baskın düzenledi. Savcılık talimatıyla iş yerlerinde yapılan aramalarda, 590 bin adet bandrolsüz boş filtreli sigara kağıdı, 2 bin adet sarılmış sigara, 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-30 18:51:29



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