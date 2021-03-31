Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne kız iyilik hareketi başlattılar İyilik çantasıyla yardımseverleri teşvik ediyorlar Başlattıkları ‘İyilik Çantası’ projesi yeni katılımlarla gittikçe büyüyor El emeği örgü çantalar yardımseverlere hediye ediliyor 29 yaşındaki piyano öğretmeni Özgecan Üçkaya; "İnsanlardan yardımlarını yalnızca karşısındaki insana iyilik yapmak ve 'yüzünün güldüğünü görmek için yapıyorum' düşüncesine ulaşmalarını istiyorum" "Her geçen gün daha fazla kadın bize ulaştı ve el emeklerimizi iyiliğe dönüştürmeye devam ettik"

İHA

Anne kız iyilik hareketi başlattılar İyilik çantasıyla yardımseverleri teşvik ediyorlar Başlattıkları ‘İyilik Çantası’ projesi yeni katılımlarla gittikçe büyüyor El emeği örgü çantalar yardımseverlere hediye ediliyor 29 yaşındaki piyano öğretmeni Özgecan Üçkaya; "İnsanlardan yardımlarını yalnızca karşısındaki insana iyilik yapmak ve 'yüzünün güldüğünü görmek için yapıyorum' düşüncesine ulaşmalarını istiyorum" "Her geçen gün daha fazla kadın bize ulaştı ve el emeklerimizi iyiliğe dönüştürmeye devam ettik"

Eskişehir’de yaşayan anne ve kızı, sadece teşvik amacıyla yardımseverlere el emeği örgü çantalar hediye ediyor.
Eskişehir’den Türkiye’nin birçok bölgesine ulaşan ‘İyilik Çantası’ projesi, hayırseverleri ve vatandaşları teşvik ediyor. Herhangi bir satışın söz konusu olmadığı projede, yaptığı bağışı belgeleyen yardımseverlere el örmesi çanta hediye ediliyor. Kadınların el emekleri olan örgü çantaları iyiliğe dönüştüren proje İzmir’de yaşanan depremden sonra başladı.
Annesinin ördüğü çantaları yardımseverlere hediye etme kararıyla başladıklarını belirten 29 yaşındaki piyano öğretmeni Özgecan Üçkaya, “İyilik çantası hareketi 2020 yılının Ekim ayında İzmir depremiyle birlikte başladı. Pandemi sebebiyle İzmir’e aileleriyle giden öğrencilerimin depremzede olduğunu ve aileleriyle birlikte çadırlarda kaldıklarını fark ettim. Ablaları ve öğretmenleri olarak onlara yardım etmeye başladım” dedi.

“Her geçen gün daha fazla kadın bize ulaştı”
Başlattıkları iyilik hareketinin her geçen gün büyümesinden duyduğu mutluluğunu dile getiren Özgecan Üçkaya, “İlk başlarda sadece annemle birlikte ikimiz yapıyorduk. Annemin fikriyle ördüğü ürünleri yakınlarımızın yerine İzmir depremini yaşayanlara yardım edenlere hediye ederek onları daha fazla teşvik etmeyi hedefledik. Böylelikle iyilik hareketi büyümüş oldu. Daha sonra bize maddi imkânı olmadığını, fakat el emeğiyle destek olabileceğini ileten hanımefendiler oldu. Onlar sayesinde daha da büyüdük. Her geçen gün daha fazla kadın bize ulaştı ve el emeklerimizi iyiliğe dönüştürmeye devam ettik. İzmir’den sonra bizler de Eskişehir’de, çevre illerde ve Doğu'da bulunan köy okullarına ulaşmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Belki bir gün Afrika’da kuyu açtırabiliriz”
Hayalinin Afrika’da bir su kuyusu açtırmak olduğunu ve desteğe ihtiyaçları bulunduğunu belirten Üçkaya, “İnsanlardan sadece iyilik yapmış olmak için iyilik yapmalarını bekliyorum. İnsanlardan yardımlarını yalnızca karşısındaki insana iyilik yapmak ve 'yüzünün güldüğünü görmek için yapıyorum' düşüncesine ulaşmalarını istiyorum. Yardımcı olduğumuz öğrencilerden tek isteğin okulları bitip işlerini ellerine aldıkları zaman bize katılıp bizimle birlikte yardım etmeleridir. İyilik çantası bir kurum ya da kuruluş değil. Bireysel olarak desteklerle ilerliyoruz ve şuan yardım ettiğimiz öğrencilerden de ileride bize katılarak yaptığımız yardımları büyütmelerini istiyoruz. Ve belki de bir gün onlarla birlikte Afrika’da bir kuyu açtırıp oradaki okullara, öğrencilere ulaşabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

"200’den fazla çanta dağıttık”
Doğu bölgesinde ve sınırda bulunan köy okullarına da destek olduklarını dile getiren Özgecan Üçkaya, “Şu zamana kadar gönderdiğimiz kargoların belgeleri var elimizde. Diyelim ki SMA hastası bir çocuğa yardım ettiniz. SMA hastası çocukların ailelerinin valilik onayıyla açtırdıkları banka hesapları var. O hesaplara göndermiş olduğunuz yardımın dekontunu bize gönderdiğiniz takdirde biz de size hediye gönderiyoruz. İlla çanta olmasına gerek yok. Beğendiğiniz herhangi bir ürünü gönderiyoruz. SMA hastası çocukların iyilik kumbaralarına her zaman birden fazla iyilik çantası bağışlıyoruz zaten. Aynı zamanda biz şimdiye kadar Hakkâri, Şırnak, Irak sınırı gibi yerlere ulaştık. 200’den fazla çanta dağıttık. Bunların yanı sıra binlerce atkı ve bere gönderdik. Gönderdiğimiz atkı ve bereler alzheimer hastası teyzelerimizin ördüğü ürünler. Teyzelerimize ip temin ediyoruz. Onlar da emekleriyle atkı ve bere örüyorlar. Biz de bu atkı ve bereleri doğudaki köy okullarında görev yapan öğretmenlerle iletişime geçerek orada yaşayan çocuklar ve bebeklere gönderiyoruz. Aslında keşke uzaklarda yaşayan insanlar için de bir şeyler yapabilsek. Bunun için elbette daha fazla maddi imkâna ihtiyaç var. Bu el birliğiyle yapılabilecek bir şey. Kesinlikle bizim amacımız para toplamak değil. Bunun için paylaşımınızla, desteğinizle, el emeğinizle bizlere destek olursanız, daha fazla yardımı uzaklara ulaştırabileceğimize inanıyorum” dedi.
‘İyilik Çantası’ projesinin ana ürünü olan çantaları ören ve çabalarının iyilik için olmasının tüm yorgunluğunu aldığını belirten Özgecan Üçkuyu’nun annesi 65 yaşındaki emekli hemşire Nayime Kutca ise şu ifadeleri kullandı:
“Kızımla birlikte iyilik çantası adı altında bu sayfayı açtık. Gerçekten çok mutluyum ve umutluyum. Ben zaten örüyordum. Bunun bir iyiliğe dönüşmesi beni kalben ve manen çok mutlu ediyor. Umarım ömür boyu bu şekilde devam eder.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıkları televizyonu ikinci el eşya dükkânına satan iki kardeş yakalandı Jandarma, televizyonun ikinci el eşya alım-satım işi yapan bir işletme tarafından sosyal medya üzerinden satışa sunulduğu tespit etti ve zanlılara ulaştı
YEREL HABERLER Çaldıkları televizyonu ikinci el eşya dükkânına satan ...
Eskişehir´de kaçak sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir´de kaçak sigara ve tütün operasyonu
Bu sefer ambulansta anne oldu
YEREL HABERLER Bu sefer ambulansta anne oldu
Beylikova’da öğrencilere ‘kırmızı çizgi’ anlatıldı
YEREL HABERLER Beylikova’da öğrencilere ‘kırmızı çizgi’ anlatıldı
TSYD Eskişehir Şubesi Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER TSYD Eskişehir Şubesi Genel Kurulu yapıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Yaya ölümleri 1 ...
Eskişehir’de de yaya geçitleri kırmızıya boyandı ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ projesi Eskişehir’de hayata geçirildi İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağladık”
YEREL HABERLER Eskişehir’de de yaya geçitleri kırmızıya ...
Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki üstyapı çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki üstyapı çalışmalarını ...
Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği
YEREL HABERLER Tepebaşı'ndaki park ve bahçelere araç desteği
Yürütmeyi durdurma kararına MHP'den teşekkür
YEREL HABERLER Yürütmeyi durdurma kararına MHP'den teşekkür
Anadolu’da ''Çok Sesli Türk Ezgileri''
YEREL HABERLER Anadolu’da ''Çok Sesli Türk Ezgileri''
Sivrihisar’da 209 TOKİ konutu için temeller atılıyor
YEREL HABERLER Sivrihisar’da 209 TOKİ konutu için temeller atılıyor
Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı
Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Eti Maden Kırka Bor İşletmesi makine ve araç parkını ...
Piyasaya sürülmek istenen kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sürülmek istenen kaçak tütün ürünleri ele ...
Sahte sürücü belgeli şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Sahte sürücü belgeli şahıs yakalandı
Kuraklık, sulama ve su tasarrufu ESOGÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım; "Modern sulama sistemlerinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor" "Tarım su tasarrufu yapmak zorunda olan birinci sektördür" "Suyun yüzde 70’den fazlasını kullanan ana sektör tarımda sulama yöntemini tamamen değiştirmek, yeraltı su çekiminden kaçınmak çok önemlidir"
YEREL HABERLER Kuraklık, sulama ve su tasarrufu ESOGÜ Ziraat ...
Talip Geylan: “3 aylık öğrenme kaybının telafisi 2 yılda mümkün olabiliyor” Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan: ”Öğrencisiz üniversitelerin tadı yok” "Devlet ve özel okullarda yaklaşık 1 milyon 250 bin eğitim personelinin aşılanması çok önemli"
YEREL HABERLER Talip Geylan: “3 aylık öğrenme kaybının telafisi 2 ...
Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 ...
Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor Uzman hekimlerle internet üzerinden çevrim içi görüşmeler yapmayı sağlayan uygulama ile hastanelerde yaşanan yoğunlukları en aza indirgemeyi amaçlıyor
YEREL HABERLER Bu uygulamayla hastane cep telefonuna sığıyor Uzman ...
Kazım Kurt: “Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Girişimci kadınları desteklemeyi ...
KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı
YEREL HABERLER KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı
Endometriozis her 10 kadından birinin sorunu
YEREL HABERLER Endometriozis her 10 kadından birinin sorunu
Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl ...