Ayten Usta’dan çalışanlarına moral etkinliği

Ayten Usta Gurme Restoran işletmede uzun zamandır çalışan personellerine çeşitli hediyeler vererek motivasyonlarını tazeledi.

Ayten Usta Gurme Restoran, mutfaktan sorumlu olan İşletme Müdür Yardımcısı Derya Könkenti’nin emekli olmasından dolayı düzenlenen veda programında, Könkenti’nin yanı sıra işletmede 5 yılı aşkındır çalışan 7 personel de onurlandırılarak plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Derya Könkenti ile 12 yıldır bir arada çalıştıklarını, birlikte ağlayıp birlikte güldüklerini ifade eden işletme sahibi Ayten Çetin, “Derya hanımında gelmesiyle birlikte haluj gibi özellikle Çerkez mutfağına has yemekleri menümüze kattık. Şu anki duygularımı anlatmak gerçekten çok zor, biz aynı çatı altında bir aile olduk. Derya Hanım’ın Ayten Usta markasında emekleri çok fazla. Bizde her zaman yeri ayrı olacak” diye konuştu.



“Ayten Usta işten çok aile”

İşe başladığı günden bu yana bir personel gibi değil, ailenin bir üyesiymiş gibi bir arada olduklarını dile getiren Derya Könkenti, yıllardır bir arada çalıştığı tüm arkadaşlarına teşekkür ederken sözlerine şöyle devam etti:

“Göletli Park şubesi ilk açılığı zaman bir gün buraya gelen misafirler oturacak yer bulamayacak demiştim, zaman geldi ve o günleri gördük Allah’a şükür. Bazı şeyler sözlere sığdırılamıyor, Ayten Usta benim ailem, buradaki herkes benim ailem. Burada çalışıyor olmak bana her zaman onu verdi.”

Bünyesinde çalışan 128 personelden 116’sının kadın olmasıyla kadına verdiği önemle dikkat çeken Ayten Usta Gurme Restoran, yalnızca müşterilerini değil, çalışanlarını da memnun ederek takdir topluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.