Kalite Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantılarına başladı

Kalite Koordinatörlüğü tarafından “Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantıları”nın ilki çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ve Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı katıldı. Toplantıda ayrıca üniversite senatosu, yönetim kurulu ve kalite komisyon üyeleri de yer aldı.

Birim kalite komisyonlarının, kalite güvence sistemine yönelik oryantasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Prof. Dr. Deniz Taşcı yaptı. “Kalite Herkes İçindir” sloganı ile yola çıktıklarını vurgulayan Prof. Dr. Taşcı, kalite güvence sisteminin yapılandırılması çalışmalarının devamlılığı açısından birim kalite komisyonlarının rolü çok önemli olduğunu belirterek, “Bu kapsamda toplantıya gösterilen ilgi, yüksek katılım ve katılımcıların kalite güvence sistemine dair sorularının eşzamanlı olarak birinci elden cevap bulması nedeniyle toplantının verimli geçtiği düşünüyorum. Dolayısıyla tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Prof. Dr. Taşcı son olarak, bilgilendirme toplantılarını akademik birim komisyonlarıyla çevrim içi olarak sürdüreceklerini; sonraki aşamada da birim danışma kurullarının ve idari birim komisyonlarının oluşturulmasını planladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Deniz Taşcı’nın konuşmasının ardından toplantı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın, YÖKAK ve Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında hazırladığı sunumla devam etti. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas sunumunda, birimlerin kalite standartlarının yükseltilmesi ile ilgili bilgiler verdi. Toplantı Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünün hazırladığı sunum ve katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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