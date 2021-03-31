Trafo kısa devre sonucu alev topuna döndü

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Günyüzü ilçesinde kısa devre sebebi ile elektrik trafonu alev topuna dönerken, mahalle bir süre elektriksiz kaldı.

İlçenin Gümüşkonak mahallesinde bir elektrik trafosunda, kabloların şase yapması sonucu trafo panosu alev topuna döndü. Alev ve dumanların yükseldiği trafodaki yangın bir süre sonra söndü. Olay sebebi ile Gümüşkonak mahallesine geçici süre elektrik verilemedi. Arıza ekiplerinin çalışmaları sonucu elektrik sorunu kısa sürede çözüldü.

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