Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkân veren metruk yapılarda başlattığı rehabilite ve yıkım işlemlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Karapınar Mahallesi’nde bir metruk binada kapama işlemi gerçekleştirdi.

Odunpazarı Bölgesi’nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen yetkililer, vatandaşların metruk binalarla ilgili taleplerini emniyet birimlerine bildirmesi gerektiğini belirtti. Emniyet birimlerinin Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü iletişime geçtiğini anlatan yetkililer, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan tespit çalışmasından sonra, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirildiğini vurguladı.

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