Bisiklet hırsızı 2 kişi yakalandı

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Eskişehir'de apartman girişlerindeki bisikletleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Gültepe, Büyükdere ile Vişnelik mahallerindeki apartmanların giriş kısmında bulunan bisikletlerin çalınması olayı ile Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen C.M. ile H.M. saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, yakalandıkları evlerde bulunan bisikletler sahiplerine teslim edildi.

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