Hırsızlık şüphelilerinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, kovalamaca sonucu polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, Erenköy mahallesindeki bir eve hırsızlık amacıyla iki kişinin girdiği bilgisine ulaştı. Olay yerine giden polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan M.U. ile Y.S.’nin yapılan üst aramasında, 2,10 gram metamfetamin ile 3,30 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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