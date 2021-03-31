Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi yakalandı Üzerlerinde ve araçlarında Helenistik ve Bizans dönemine ait 394 adet gümüş ve bronz sikke ile 21 adet haç, ok ucu ve kemer toka ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin tespit ettiği tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde R.K., F.A., S.C. ve K.Y. isimli şahısların tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi alındı. Edinilen bilgiler ışığında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların aracı takibe alınarak Odunpazarı’na bağlı Türkmentokat mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. Araçta bulunan R.K., F.A., S.C. ve K.Y. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalar neticesinde; Helenistik ve Bizans dönemine ait 394 adet gümüş ve bronz sikke ile 21 adet haç, ok ucu ve kemer tokaları gibi tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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