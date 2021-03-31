Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar



ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de, Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler R.K., F.A., S.C. ve K.Y.´nin takibe aldıkları aracını, kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Helenistik ve Bizans dönemine ait 394 adet gümüş ve bronz sikke ile 21 adet haç, ok ucu ve kemer tokalarının da olduğu tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Tarihi eserler Eskişehir Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ise, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-31 15:35:27



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