Öğrencilere “Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca” eğitimi verildi

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Eskişehir’de Jandarma Trafik Ekiplerince, “Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca” projeleri kapsamında öğrencilere temel trafik eğitimleri verildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı’na bağlı Sakintepe mahallesindeki Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz ve Çukurhisar İlköğretim Okulu öğrencilerine “yayaların uyması gerekli kurallar, okul servis araçlarında uyulması gerekli kurallar, karşıdan karşıya geçiş kuralları, araçlardan inme ve binmede dikkat edilmesi gereken hususlar, bisiklet kullanma” gibi konularda temel trafik kuralları anlatıldı.

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