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Eskişehir’in rekortmen yüzücüleri Sudem Denizli ve Göksu Doğan yeni hedeflerine hazırlanıyor

İHA

Eskişehir'in rekorlara doymayan yüzücüleri Sudem ve Göksu, yeni olimpiyat baraj kotaları almak için sıkı çalışmalarına devam ederken, rekortmen kızların 11 yıllık antrenörü Aybars, aldıkları rekor derecelerden ve yakın gelecekteki hedeflerinden bahsetti.

Eskişehir’in rekortmen yüzücüleri Sudem Denizli ve Göksu Doğan yeni hedeflerine hazırlanıyor

Eskişehir’in rekorlara doymayan yüzücüleri Sudem ve Göksu, yeni olimpiyat baraj kotaları almak için sıkı çalışmalarına devam ederken, rekortmen kızların 11 yıllık antrenörü Aybars, aldıkları rekor derecelerden ve yakın gelecekteki hedeflerinden bahsetti.
Geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen yarışta 200 metre sırtüstü kulvarında 02:09:73 sürelik derece ile Türkiye rekorunu kırmayı başaran Sudem Denizli ve 50 metre sırt üstünde sabah Türkiye rekoru kırıp akşam kendi rekorunu tekrardan kıran Göksu Doğan, aldıkları bu derecelerin kendilerini çok mutlu ettiğini, gelecekteki hedeflerinin ise olimpiyatlarda baraj kotalarında iyi dereceler almak olduğunu anlattı. Antrenör Aybars Sawiş ise kızların Türkiye rekorları getiren bu başarılarını aktarırken çalışmalarına devam ettiklerini, en yakın hedeflerinin ise Antalya kampı sonrası Ukrayna Kiev’de düzenlenecek olan Multination Gençler Şampiyonası olduğunu söyledi.

Sudem Denizli: “Hastalık ve stresin verdiği baskıya rağmen rekoru kırdım”
Daha önce 26 tane Türkiye rekoru kıran Sudem Denizli’nin Avrupa Gençlik Olimpiyatlarında üçüncülük derecesi de bulunuyor. İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi’nde 1516 yaş kadınlar kategorisinde 200 metre sırtüstü rekorunu kırmayı başaran Denizli, bu başarısından ve öncesinde yaşadıklarından şu sözlerle bahsetti:
“Son rekorumu aslında uzun kulvarda kırmayı bekliyorduk. Uzun kulvar öncesinde Erzurum kampından dönmüştük ve bu kamp dönüşü geçirdiğim hastalık yüzünden uzun kulvarda yüzemedim. Kısa kulvar yarışında 200 sırt üstü yarışını sabah 2.11 dereceyle bitirdim. Öğlen antrenörümle konuştuğumda akşam 2.09 rekorunu kırabileceğimi söyledi. Biraz stresli girdim yarışa, üzerimde yük vardı. En yakın hedefim iki hafta sonra gerçekleşecek olan Ukrayna’daki yarış ve temmuz ayında İtalya Roma’da bir Avrupa gençler şampiyonam var onda derece almak. Bunlar dışında en büyük hedefim 2024 Olimpiyatları.”

Göksu Doğan’ın yeni hedefi: Olimpiyat B kotası
16 yaşındaki milli yüzücü Göksu Doğan ise, 5 yaşında başladığı ve 11 yıldır devam ettiği bu sporda 2018 yılından beri aktif olarak milli takımda olduğunu anlattı. Geçtiğimiz yarışlarda kırdığı rekoru ve gelecekteki hedefleri hakkında konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı:
“Geçtiğimiz yarışlarda 50 metre sırt üstünde sabah rekor kırdım, akşam kendi rekorumu tekrardan kırdım. İlerideki hedeflerim, uzun kulvar yarışında 100 metre sırt üstü yarışında best time yaptığım ve Olimpiyat B kotasına 61 salisemin kaldığı bu barajı geçmek. Sonrasında ise yazın yapılacak olan Avrupa gençler şampiyonasında derece almak istiyorum. Milli takım yarışlarında da ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum.”

Aybars Sawiş: “Sudem ile 26, Göksu ile 8 Türkiye rekoruna imza attık”
11 yıldır rekortmen kızların yüzme antrenörlüğünü yapan Aybars Sawiş, Sudem ile birlikte 26, Göksu ile birlikte 8 kez Türkiye rekoruna imza attıklarını belirtti. 2018 yılından beri milli takımlarda görev yapan tecrübeli antrenör, Göksu ve Sudem’in aldıkları rekorlardan ve hedeflerinden söz etti. Çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzm Havuzu’nda yaptıklarını ve sıkı antrenmanlarına devam ettiklerini vurgulayan Sawiş, “Sudem ile beraber 26., Göksu ile beraber 8. Türkiye rekorumuzu kırdık. Son yarışta Göksu 4 yeni Türkiye rekoruna, Sudem ise 200 metre sırt üstünde bir tane rekora imza attı. Sudem’in 2019 yılında almış olduğu Olimpiyat B Barajı kotası var. Şu anki hedefi, pandemi nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları’ndan dolayı Olimpiyat A kotasını almak. Göksu ile beraber de Olimpiyat B barajına 61 salisemiz kaldı. Antrenmanlarımızı Tepebaşı Belediyesi ile yaptık. Pandemi döneminin bir bölümünde de Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda çalışmalarımızı yaptık. Ondan sonra Bursa’da kampa katıldık, ardından Erzurum’daki yükselti kampı sonras İstanbul’da yarışmaya girdik. Şu anda Antalya’da bir milli takım kampımız var. Bu kamp sonrasında Ukrayna Kiev’de düzenlenecek olan Multination Gençler Şampiyonası’na katılacağız. Önümüzde bir sürü yarışma var, elimizden geldiği kadar en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz” diye aktardı.

“Türkiye’de yüzme inanılmaz şekilde ilerledi”
Yüzme federasyonu teknik kurullarıyla beraber ortak bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Sawiş, çok sıkı bir çalışmaya girdiklerini ve bu rekorları beklediklerini söyledi. Aybars Sawiş, “Göksu’nun kırdığı rekor, 12 senelik bir rekor. Hem 1516 hem de 1718 yaş rekorunu kırdı. Sudem de 1516 yaş rekorunu kırdı. Şu anda Türkiye’de yüzme inanılmaz bir şekilde ilerledi. Federasyonumuzun destekleriyle beraber ülkemizde 6 sporcu ve 10 tane Olimpiyat A Barajı kotası almış durumdayız. Haziran ayına kadar bu kota süresini yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah biz de bunlar içinde olmak istiyoruz. Şimdiki en büyük hedeflerimiz temmuz ayında İtalya’nın Roma kentinde yapılacak olan Avrupa Gençler Yarışması’nda final yüzüp ülkemizi madalya için temsil etmek” dedi.

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