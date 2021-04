Covid-19 salgınında vaka artışı vatandaşı ve işletmecileri tedirgin ediyor Eskişehir Çağfen Koleji Temsilcisi Serkan Can Zengin: "Afiş paylaşarak pandemi ile mücadele edilmez" “Esnafımız için, çocuklarımız için mavi olmalıyız”

Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, her geçen gün koronavirüs vaka sayılarının artmasının tedirginliğe sebep olduğunu belirterek, “Şehirlerdeki vaka sayılarındaki artışın durdurulması için şehri yönetenlerin, karar vericilerin halk ile bir araya gelmesi, çözüm odaklı çalışmalar yapması gerekiyor" dedi.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınında vaka sayılarındaki ciddi artış vatandaşı ve işletmecileri tedirgin ediyor. Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, vatandaşlar kadar asıl sorumluluğun yerel yöneticilerde olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin denetim ve mücadele ruhu konusunda daha etkin hareket etmelerine dikkat çekerek, kaynaklanacak kaosun herkesi etkileyeceğini belirtti ve “Pandemide afiş paylaşmanın, bilboardlara reklam vermenin veya sadece söylemlerde bulunmanın artık yeterli olmadığını gördük. Mücadelenin daha etkin hale gelmesi için şehri yönetenlerin, karar vericilerin halk ile esnaf ile bir araya gelmesi, çözüm odaklı çalışmalar yapması gerekiyor. Sadece sosyal medya platformlarından bir şeyler yazmak yerine denetimlerde, kurulan iletişimlerde bire bir bu süreci yönetmek gerekiyor. Bu süreçte karar almak kolay, önemli olan uygulatmak, uygulatma ruhunu sokağa taşımaktır.

Denetim artırmak demek ceza kesmek demek değildir. Esnafımızın ve vatandaşımızın pandemi sürecinde yaşadığı maddi zorluğu da göz önüne alarak denetimleri yürütmek gerekiyor. Eğer Pandemi ile mücadele bir savaşsa, savaşlarda liderler başı çekerler. Mücadele edecek olanlarda arkalarından gelirler. Umarım bu süreç devam ederken karar vericileri daha çok sokaklarda göreceğiz" dedi.



“Esnafımız için, çocuklarımız için mavi olmalıyız”

Öğrenciler artık okulların bundan sonra açık mı kapalı mı olacağı konusunda tedirginlik yaşıyor. 18 yaşının altındaki öğrencilerin tüm bunları yaşaması psikolojik açıdan tehlikeli bir durum halini alıyor. Bunların yaşanmaması için herkese görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının, öğrencilerin ve esnafın dayanma gücü son aşamasına geldi. Okula gidemeyen öğrenciler için, onların aileleri için kentlerimizi maviye çevirmek için bu ruhu şehrin her yerinde yaşatmaya başlamalıyız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın dediği gibi, aşıyla bağışıklık kazanana kadar mücadelemizi en üst düzeyde ve verimli şekilde yapmalıyız.

