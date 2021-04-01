Covid-19 salgınında vaka artışı vatandaşı ve işletmecileri tedirgin ediyor Eskişehir Çağfen Koleji Temsilcisi Serkan Can Zengin: "Afiş paylaşarak pandemi ile mücadele edilmez" “Esnafımız için, çocuklarımız için mavi olmalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 salgınında vaka artışı vatandaşı ve işletmecileri tedirgin ediyor Eskişehir Çağfen Koleji Temsilcisi Serkan Can Zengin: "Afiş paylaşarak pandemi ile mücadele edilmez" “Esnafımız için, çocuklarımız için mavi olmalıyız”

İHA

Covid-19 salgınında vaka artışı vatandaşı ve işletmecileri tedirgin ediyor Eskişehir Çağfen Koleji Temsilcisi Serkan Can Zengin: "Afiş paylaşarak pandemi ile mücadele edilmez" “Esnafımız için, çocuklarımız için mavi olmalıyız”

Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, her geçen gün koronavirüs vaka sayılarının artmasının tedirginliğe sebep olduğunu belirterek, “Şehirlerdeki vaka sayılarındaki artışın durdurulması için şehri yönetenlerin, karar vericilerin halk ile bir araya gelmesi, çözüm odaklı çalışmalar yapması gerekiyor" dedi.
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınında vaka sayılarındaki ciddi artış vatandaşı ve işletmecileri tedirgin ediyor. Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, vatandaşlar kadar asıl sorumluluğun yerel yöneticilerde olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin denetim ve mücadele ruhu konusunda daha etkin hareket etmelerine dikkat çekerek, kaynaklanacak kaosun herkesi etkileyeceğini belirtti ve “Pandemide afiş paylaşmanın, bilboardlara reklam vermenin veya sadece söylemlerde bulunmanın artık yeterli olmadığını gördük. Mücadelenin daha etkin hale gelmesi için şehri yönetenlerin, karar vericilerin halk ile esnaf ile bir araya gelmesi, çözüm odaklı çalışmalar yapması gerekiyor. Sadece sosyal medya platformlarından bir şeyler yazmak yerine denetimlerde, kurulan iletişimlerde bire bir bu süreci yönetmek gerekiyor. Bu süreçte karar almak kolay, önemli olan uygulatmak, uygulatma ruhunu sokağa taşımaktır.
Denetim artırmak demek ceza kesmek demek değildir. Esnafımızın ve vatandaşımızın pandemi sürecinde yaşadığı maddi zorluğu da göz önüne alarak denetimleri yürütmek gerekiyor. Eğer Pandemi ile mücadele bir savaşsa, savaşlarda liderler başı çekerler. Mücadele edecek olanlarda arkalarından gelirler. Umarım bu süreç devam ederken karar vericileri daha çok sokaklarda göreceğiz" dedi.

“Esnafımız için, çocuklarımız için mavi olmalıyız”
Öğrenciler artık okulların bundan sonra açık mı kapalı mı olacağı konusunda tedirginlik yaşıyor. 18 yaşının altındaki öğrencilerin tüm bunları yaşaması psikolojik açıdan tehlikeli bir durum halini alıyor. Bunların yaşanmaması için herkese görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının, öğrencilerin ve esnafın dayanma gücü son aşamasına geldi. Okula gidemeyen öğrenciler için, onların aileleri için kentlerimizi maviye çevirmek için bu ruhu şehrin her yerinde yaşatmaya başlamalıyız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın dediği gibi, aşıyla bağışıklık kazanana kadar mücadelemizi en üst düzeyde ve verimli şekilde yapmalıyız.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ataç hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı "Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez"
YEREL HABERLER Başkan Ataç hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını ...
Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
YEREL HABERLER Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
Eskişehir’in rekortmen yüzücüleri Sudem Denizli ve Göksu Doğan yeni hedeflerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’in rekortmen yüzücüleri Sudem Denizli ve ...
50 yıldır etnografik objeler ve eşyaları ofisinde biriktiriyor
YEREL HABERLER 50 yıldır etnografik objeler ve eşyaları ofisinde ...
Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı'dan örnek hareket Makası eline alıp kurum bahçesindeki ağaçları budamaya başladı
YEREL HABERLER Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı'dan örnek ...
Değişen havalar insan psikolojisini derinden etkiliyor Kış mevsiminde yaz, ilkbaharda kış hava şartları pandemi koşullarıyla birleştiğinde bireylerin psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor Uzman Psikiyatrist Yelda Öge: "Bir gün günlük güneşlik iken ertesi gün karlı, yağmurlu, puslu olması daha depresif, daha mutsuz hissetmemize de neden olabiliyor"
YEREL HABERLER Değişen havalar insan psikolojisini derinden ...
40 kilo verdi, hayatı değişti Obezite Merkezinde 155 kilogram olarak geldi, 115 kilogram olarak ayrıldı" Hayatını değiştiren Sabriye Günbattı: “Üzülüp ağlardım, artık asla böyle bir tepki vermiyorum” Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyeni Ahmet Ak: “En az önemsediğimiz kısım kilo verme kısmıydı”
YEREL HABERLER 40 kilo verdi, hayatı değişti Obezite Merkezinde 155 ...
Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal: "Haklarını abartarak aramış"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal: "Haklarını ...
Öğrencilere “Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca” eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere “Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför ...
Başkan Bozkurt, "2. İnönü Zaferi, büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsalidir"
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, "2. İnönü Zaferi, büyük bir imanın, ...
Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı, 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı, 1’i ...
Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi yakalandı Üzerlerinde ve araçlarında Helenistik ve Bizans dönemine ait 394 adet gümüş ve bronz sikke ile 21 adet haç, ok ucu ve kemer toka ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi ...
Eskişehir´de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ...
Hırsızlık şüphelilerinin üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelilerinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Bisiklet hırsızı 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızı 2 kişi yakalandı
Kumar oynarken yakalanan 144 kişiye 644 bin TL ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 144 kişiye 644 bin TL ceza ...
DAK’ın verdiği doğada arama kurtarma eğitimi başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER DAK’ın verdiği doğada arama kurtarma eğitimi ...
Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları
YEREL HABERLER Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve ...
Sivrihisar yenilenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Sivrihisar yenilenmeye devam ediyor
Başkan Ataç, Eskişehirspor'a sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Eskişehirspor'a sahip çıkıyor
Trafo kısa devre sonucu alev topuna döndü
YEREL HABERLER Trafo kısa devre sonucu alev topuna döndü
Kalite Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantılarına başladı
YEREL HABERLER Kalite Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantılarına ...
Eskişehirli öğrencimizin başarısı
YEREL HABERLER Eskişehirli öğrencimizin başarısı