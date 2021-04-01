İletişim hattı kablolarını çalmaya çalışırken suçüstü yapıldı

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Eskişehir'de bir telekomünikasyon şirketine ait iletişim hattı direklerindeki kabloları çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak mahallesi Taşdelenli sokakta telekomünikasyon şirketine ait iletişim hattı direklerindeki kabloların şüpheli 1 kişi tarafından kesildiği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark eden ve motosikletiyle kaçmaya çalışan Aydın T., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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