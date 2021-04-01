Marketten çaldıkları ürünlerle yakalandılar

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Eskişehir'de girdikleri marketten çeşitli ürünler çalan 3 kişi polis tarafından çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandılar.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çankaya mahallesindeki bir markete gelen 3 kişinin, reyonlarda bulunan malzemelerden alarak kaçtığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüpheli 3 kişinin içerisinde bulunduğu otomobili olay yerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada marketten çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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