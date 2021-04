Başkan Ataç’tan 'Otizm Farkındalık Günü' mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Otizmli çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli bir kentte yaşamaları için yaşamın her alanında yanlarında olmaya çaba harcıyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, otizmli bireylerin daha iyi şartlarda yaşaması için çaba harcadıklarını kaydetti. Başkan Ataç mesajında, “Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm Farkındalık Günü kabul edilmiş bulunuyor. Tepebaşı Belediyesi olarak, son yıllarda daha da ön plana çıkan otizmle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Otizmli çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli bir kentte yaşamaları için sporda, kültürde, eğitimde kısacası yaşamın her alanında yanlarında olmak için çaba harcıyoruz. Bu anlamda, şehrimizde bulunan otizm dernekleri ile her türlü dayanışma içinde bulunuyoruz. Otizmin dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı çok büyük bir hızla artıyor. Bu doğrultuda, otizmin toplumumuzda bilinirliğinin artması için hepimizin elbirliğiyle çalışmamız gerektiğine inanıyor, otizm konusunda halkımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

