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Lise bahçesindeki ağaca iple asılmış kedi bulundu

DHA

Lise bahçesindeki ağaca iple asılmış kedi bulundu


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de lise bahçesindeki ağaçta, iple asılmış kedi bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, kediyi asan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Tepebaşı ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Salih Zeki Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaçlardan birinde, iple asılı halde cansız kedi olduğunu gören bir kişi, hemen görüntü çekti. Ardından da görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şubesi ekipleri, okula giderek bahçede inceleme yaptı. Kedinin en az 7 gün önce asılarak öldürüldüğü tespit edilirken, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, avukat Gülçin Yapıcı, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Olay yeri okuldur kimsenin evinin bahçesi değildir. Şahsi değil kamuya açık bir konu. Duyarsız kalmamız mümkün değildir. Ayrıca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Caniler mutlaka bulunacaktır. Olay yerini net gören bir kamera olmamasına karşın civar kameralar mevcur. En kısa sürede bu vahşeti yaşatan kişi yada kişilerin bulunması tek temennimiz. Cezasını çekmesi ve toplumun bu tarz insanlardan soyutlanması için ne gerekiyorsa Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği olarak yapacağız, konunun takipçisiyiz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-04-01 15:56:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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