Çalmak için tren vagonlarından parça söken şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait trenlerin buluşma alanındaki tren vagonlarından parça çalmayı denerken suçüstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu mahallesinde tren yollarının kontrolü amacıyla yapılan devriye esnasında, TCDD'ye ait Karagözler Saydingde (Trenlerin buluşma yeri) bulunan park halindeki tren vagonlarından demir parçaları söken E.A. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelinin tren vagonlarından; piyasa değeri yaklaşık 36 bin TL olduğu öğrenilen 17 adet hava hortumu, 2 adet koşun takımı, 2 adet tribivalf ve 1 adet merdiven parçasını hırsızlık amacıyla söktüğü tespit edildi. Hırsızlık amacıyla sökülen parçalar TCDD yetkililerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken ile şüpheli E.A. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.A. “Kamu Kurum ve Kuruluşundan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli E.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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