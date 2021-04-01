Tren vagonlarından parça çalan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tren vagonlarının demir parçalarını sökerken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi´nde tren yollarının kontrolünü yapan Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trenlerin buluşma noktalarından Karagözler mevkisinde, park halindeki tren vagonlarından demir parçaların söküldüğünü tespit etti. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli E.A.´yı yine demir parçaları söktüğü sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 36 bin lira olan 17 adet hava hortumu, 2 adet koşun takımı, 2 adet triblivalf ve merdiven parçaları demir yollarına teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-04-01 17:55:49
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