Tren vagonlarından parça çalan şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de tren vagonlarının demir parçalarını sökerken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi´nde tren yollarının kontrolünü yapan Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trenlerin buluşma noktalarından Karagözler mevkisinde, park halindeki tren vagonlarından demir parçaların söküldüğünü tespit etti. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli E.A.´yı yine demir parçaları söktüğü sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 36 bin lira olan 17 adet hava hortumu, 2 adet koşun takımı, 2 adet triblivalf ve merdiven parçaları demir yollarına teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-01 17:55:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.