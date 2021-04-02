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Anadolu Üniversitesi'nin ortaklığında “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı” düzenlenecek

İHA

Anadolu Üniversitesi'nin ortaklığında “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı” düzenlenecek

Anadolu Üniversitesinin ortaklığında “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı” düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021 yılını "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan etmesi ile birlikte Anadolu Üniversitesi tarafından planlanan etkinlikler hayata geçmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Sultanbeyli Belediyesi’nin iş birliğinde, 7 Nisan Çarşamba günü 11.0021.30 saatleri arasında “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Çalıştay, Orta Asya’dan Anadolu’ya, Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye uzanan zaman diliminde Türkçe konuşan halklar üzerinde derin izler bırakmış önde gelen mutasavvıfların biyografilerini oluşturmak, tasavvuf kültürü içerisindeki ve Türklerin İslamlaşma sürecindeki tesirlerini ortaya koymak amacıyla düzenleniyor.
Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Haşim Şahin’in yaptığı çalıştayın açılış konuşmalarını, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek yapacak. Ayrıca iki çerçeve konuşması ve 10 adet biyografiden oluşacak çalıştayı, ilgi duyan herkes üniversite hesaplarından çevrim içi olarak takip edebilecek.

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