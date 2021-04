Anadolu’dan dünya üniversiteleri sıralamasında önemli başarı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak amacıyla 2009 yılında kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı’nın, “2020 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu” raporu yayınlandı.

Makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi gibi alanlardaki akademik başarıları değerlendirilerek üniversiteleri sıralayan 11 kuruluşun (URAP, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS) değerlendirmeye alındığı raporda, Anadolu Üniversitesi yedi kuruluşun (URAP, CWUR, LEIDEN, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS) sıralamasında yer alarak önemli bir başarı daha gösterdi. Yayınlanan rapora göre 2020 yılında, Türkiye’den 23 üniversite 11 kuruluşun dünya sıralaması listesinin en az 7’sinde yer alma başarısı gösterdi.

