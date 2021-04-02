Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler



Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuları, araçlarının bagajında bulunan ses sistemi içerisine, motor kısımlarına ve meyve suyu kutularına gizlediği tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 mahalle ile Kayseri, Bursa ve İstanbul´da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel hareket ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 131 gram metamfetamin, 1 kilo 12 gram esrar, 2 bin 298 adet uyuşturucu hap, 51,23 gram bonzai, 40,65 gram kokain ile hassas terazi, 6 tüfek, 3 tabanca ve 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri araçlarının bagajında bulunan ses sistemi içerisine, motor kısımlarına ve meyve suyu kutularına gizlediği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-04-02 12:03:24



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