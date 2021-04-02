Tepebaşı Akademi Derneği sürece katkı vermeye devam ediyor

Tepebaşı Akademi Derneği, Çukurhisar İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenlere yönelik maske, dezenfektan ve okula temizlik ürünleri desteğinde bulunarak bu sürece destek oldu.

Tepebaşı Akademi Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sosyal mesafe ve hijyen koşullarında eğitim sağlanmasına destek olmak istedik. Okul müdürümüz Muhammed Bayır’a okulumuza titizlikle hizmet ettikleri için teşekkür ederiz. Okullarımıza bu süreçte desteklerimiz devam edecektir. Dernek faaliyetlerimiz; eğitime destek, sosyal, kültürel ve sportif alanda devam etmektedir” dedi.

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