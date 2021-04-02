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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir mevsim normallerine geçiyor

İHA

Eskişehir mevsim normallerine geçiyor

Bir süredir olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Eskişehir ve çevresinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaştığını dile getiren Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü, Şube Müdürü Uğur Beyaztaş, Eskişehir ve çevresinde bulunan şehirlerin hava durumları hakkında bilgiler verdi. Eskişehir ile birlikte 3’üncü bölgede bulunan Bursa, Bilecik ve Kütahya illerinde de havaların ısınacağını belirten Uğur Beyaztaş, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“Eskişehir ilimizde cumartesi, pazar ve pazartesi günü hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Bununla birlikte pazar ve pazartesi günü bölge genelinde sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olurken yağışlar görülecek. Pazar günü bölge genelinde 50 ile 60 kilometre kadar rüzgâr beklentimiz var. Bunun dışında herhangi bir kuvvetli rüzgâr beklentimiz yok. Ayrıca sıcaklıklar 2 ila 3 derece civarlarında olacak. Bölge genelinde durum böyle olurken sadece Kütahya’da cuma gecesi için 0 derece olmasını bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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