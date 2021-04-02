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Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Beylikova'daki Şehit Neşet Gök Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar dikildi.

Fidan dikim törenine şehit Neşet Gök’ün babası Turan Gök ve kardeşi Batuhan Gök'ün yanı sıra, Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aslan, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir ve Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Tören sonunda şehit Neşet Gök ailesi ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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