Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 ayrı ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli olan geniş bir çalışma başlattı. Kent merkezindeki 6 mahallenin yanı sıra Kayseri, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçuyla mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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