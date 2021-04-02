Karaoğlan mahallesinde karantina sona eriyor

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Eskişehir’de koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında bir mahalle için alınan karantina kararı bu gece yarısı sona eriyor.

Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan mahallesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 25 Mart 2021 tarihinde aldığı kararla karantina altına alınmıştı. Tedbirler kapsamında karantina altına alınan Karaoğlan mahallesinde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararınca 3 Nisan 2021 günü saat 00.00’dan itibaren karantinanın kaldırılacağı duyuruldu.

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