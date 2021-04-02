Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te sokaklar boş kaldı



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında 'çok riskli' iller arasında yer alan Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hafta sonunu içeren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka oranı 100 bin kişide 225,12 seviyesine yükselen Eskişehir´de sokağa çıkma yasağı saat 21.00´da başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli kavşaklarında güvenlik tedbirleri aldı. Yasakla beraber cadde ve sokaklar kısa sürede boşaldı. Yasaktan muaf olanlar dışında genel olarak kentte yasağa uyulduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek.

KÜTAHYA VE BİLECİK `ÇOK RİSKLİ´

Sağlık Bakanlığı verilerine göre nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik´te vaka oranları 100 binde 227,69 olurken, 580 bin nüfuslu Kütahya´da ise 153,12´e yükseldi. Koronavirüs haritasında çok riskli iller arasında yer alan Kütahya ve Bilecik´te hafta sonunu içeren sokağa çıkma yasağı saat 21.00´da başlarken, iki kentte de sokaklar kısa sürede boşaldı. Bilecik ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de önemli kavşaklarda görev alarak kişiler ve trafikteki araçlar üzerinde denetim yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2021-04-02 22:49:51



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