Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te sokaklar boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te sokaklar boş kaldı

DHA

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te sokaklar boş kaldı


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında 'çok riskli' iller arasında yer alan Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hafta sonunu içeren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka oranı 100 bin kişide 225,12 seviyesine yükselen Eskişehir´de sokağa çıkma yasağı saat 21.00´da başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli kavşaklarında güvenlik tedbirleri aldı. Yasakla beraber cadde ve sokaklar kısa sürede boşaldı. Yasaktan muaf olanlar dışında genel olarak kentte yasağa uyulduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek.
KÜTAHYA VE BİLECİK `ÇOK RİSKLİ´
Sağlık Bakanlığı verilerine göre nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik´te vaka oranları 100 binde 227,69 olurken, 580 bin nüfuslu Kütahya´da ise 153,12´e yükseldi. Koronavirüs haritasında çok riskli iller arasında yer alan Kütahya ve Bilecik´te hafta sonunu içeren sokağa çıkma yasağı saat 21.00´da başlarken, iki kentte de sokaklar kısa sürede boşaldı. Bilecik ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de önemli kavşaklarda görev alarak kişiler ve trafikteki araçlar üzerinde denetim yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2021-04-02 22:49:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Baytak, "Hedefimiz Seyitgazi'mizi maviye çevirmek"
YEREL HABERLER Kaymakam Baytak, "Hedefimiz Seyitgazi'mizi maviye ...
Karaoğlan mahallesinde karantina sona eriyor
YEREL HABERLER Karaoğlan mahallesinde karantina sona eriyor
Sağlığa zararlı et ve dezenfektan bulunan depoya jandarma baskını Jandarma Ramazan öncesi denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Sağlığa zararlı et ve dezenfektan bulunan depoya ...
Eskişehir´de 242 kilo kaçak et ve binlerce sahte dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 242 kilo kaçak et ve binlerce sahte ...
Polis memurunu döven sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Polis memurunu döven sanığın yargılanmasına başlandı
Eskişehir Valiliği’nden ikinci el ve hurda eşyalar hakkında yeni kararlar İş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişilere ait kimlik ve adres bilgileri kaydedilecek 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılamayacak
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği’nden ikinci el ve hurda eşyalar ...
Telsizle dövülen polis memuru: Gözlerimi hastanede açtım
YEREL HABERLER Telsizle dövülen polis memuru: Gözlerimi hastanede ...
Otizmli çocuklar için “Zaman Kapsülü” bırakıldı 6 kıtada 50’ye yakın ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen “Mavi Işık Yak” etkinliğinde bırakılan kapsül dört yıl sonra açılacak Mektuplar 2 Nisan 2024 Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde açılacak ve öğrenciler kendi yazdıkları mektupları okuyacak
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar için “Zaman Kapsülü” bırakıldı 6 ...
İhracatta toparlanma devam ediyor
YEREL HABERLER İhracatta toparlanma devam ediyor
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler (2)
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; ...
Şehit Neşet Gök Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar dikildi
YEREL HABERLER Şehit Neşet Gök Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar ...
Eskişehir mevsim normallerine geçiyor
YEREL HABERLER Eskişehir mevsim normallerine geçiyor
Veteriner hekimlerden kedi vahşetine tepki Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Bugün kediye bunu yapan, yarın insanlara çok daha fazlasını yapabilir”
YEREL HABERLER Veteriner hekimlerden kedi vahşetine tepki Eskişehir ...
Şampiyon Oya Buse Toral’ın yeni hedefi Kick Boks Açık Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Şampiyon Oya Buse Toral’ın yeni hedefi Kick Boks Açık ...
Gülpınar Mahallesi doğalgazına nihayet kavuşuyor
YEREL HABERLER Gülpınar Mahallesi doğalgazına nihayet kavuşuyor
Tepebaşı Akademi Derneği sürece katkı vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Akademi Derneği sürece katkı vermeye devam ...
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; ...
Anadolu’dan dünya üniversiteleri sıralamasında önemli başarı
YEREL HABERLER Anadolu’dan dünya üniversiteleri sıralamasında önemli ...
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu Sokak satıcıları tek tek yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu Sokak ...
132 yıllık camide korkutan yangın
YEREL HABERLER 132 yıllık camide korkutan yangın
Banklar kapatıldı, saksılar açıldı
YEREL HABERLER Banklar kapatıldı, saksılar açıldı
Tarihi camide yangın korkuttu
YEREL HABERLER Tarihi camide yangın korkuttu
Alpu'nun Bahçecik mahallesinde mera ıslah çalışması başladı
YEREL HABERLER Alpu'nun Bahçecik mahallesinde mera ıslah çalışması ...