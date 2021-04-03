Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

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Eskişehirspor, TFF 1. Lig 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan antrenmanda EsEs’li oyuncular ısınmanın ardından pas, koordinasyon ve taktik çalıştı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Eskişehirspor kafilesi, öğleden sonra maçın oynanacağı İzmir'e hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 8 puan ile ligde son sırada yer alırken, Altınordu ise 49 puanla 5’inci sırada bulunuyor.

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