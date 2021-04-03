Bibliyofil’de Mesnevi Mektupları: “Ateş-i Aşk”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”in yeni bölümüne ESOGÜ FenEdebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim elemanı Araş. Gör. Dr. R. Duygu Tanıdı konuk oldu.

Bilal Kemikli’nin “Ateşi Aşk” eserini bibliyofiller için anlatan Araş. Gör. Dr. Duygu Tanıdı, Mesnevi Mektupları alt başlığıyla yayınlanan kitabın mektup türü ile tasavvuf edebiyatını bir araya getirdiğini belirtti. Kitabın, Mesnevi üzerine yapılan dost sohbetlerinin sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Araş. Gör. Dr. R. Duygu Tanıdı, eserde Mesnevi’den bazı kıssaların yorumlarının yer aldığını ve bu gibi eserlerin Mesnevi gibi önemli tasavvuf kitapları için başlangıç olabileceğini kaydetti.

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