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Hafta sonunda alışveriş akını Eskişehir’de alışveriş esnekliğinin son dakikalarında yoğunluk yaşandı

İHA

Hafta sonunda alışveriş akını Eskişehir’de alışveriş esnekliğinin son dakikalarında yoğunluk yaşandı

Eskişehir’de hafta sonu alışveriş iznini fırsat bilen vatandaşlar esnekliğinin son saatlerinde marketlere akın etti.
Eskişehir’de uzun bir aradan sonra hafta sonu yasağı uygulanmaya başlandı. Alışverişlerini hafta sonuna bırakan vatandaşlar yasağın son saatlerinde adeta marketlere akın etti. Saat 17.00'de alışveriş esnekliğinin bitmesine kısa süre kala market önlerinde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafenin unutulduğu kuyruklar görenleri hayrete düşürürken bir yandan da tedirgin etti. Bazı vatandaşların market önlerinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak sohbet, muhabbet ediyor olması ise gözlerden kaçmadı.

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