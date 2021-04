ESMİAD Başkanı Seyhan'dan 'Mahmudiye'de atçılık' açıklaması ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: "Şampiyon atlar yetiştiren Mahmudiye’de atçılık her geçen gün önemini yitiriyor"

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, "Şampiyon atlar yetiştiren Mahmudiye’de atçılık her geçen gün önemini yitiriyor. Bu alanı acilen hareketlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Bir açıklama yapan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, “Mahmudiye’de yaşanan durum, 'un var, şeker var, yağ var ama helva yapan yok'. Şampiyon atlar yetiştiren ilçede atçılık her geçen gün önemini yitiriyor. Bu alanı acilen hareketlendirmemiz gerekiyor. Orada bu meslekten ekmek yiyen yüzlerce insan bulunuyor. At hastanesi, aşım istasyonu ve idman pistinin Mahmudiye ilçesindeki yerlerinin açılmasının sonucunda, ülke ekonomisine, Eskişehir ekonomisine ve ilçe ekonomisine yapacağı ek katkı ve istihdam imkanları ile yatırımcılara getireceği avantaj ve gelir tartışılmaz bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

"TJK pansiyon harasının, aşım istasyonu ve idman merkezi olarak faaliyetlerine devam etmesi büyük önem arz etmektedir." diyen Seyhan şöyle devam etti:

"Aksi halde Mahmudiye’de TJK faaliyetlerinin durdurulması neticesinde özel atçılık sektöründe çiftlikler kapanma durumu ile karşı karşıya gelecek ve ilçe ekonomisi büyük darbe alacaktır. Bu durumda yaklaşık 50 milyon lira ve üzeri ekonomik katma değer ortadan kalkacaktır. Mahmudiye İlçemiz alt yapısı, kalifiye elemanları, ara elemanları, coğrafi konumu, tarihi altyapısı, ulaşım, sosyal tesisleri ve konaklama imkanları ile, TJK İdman Pisti, Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Anadolu Tarım İşletmesi, Özel Sektör İşletmeleri ve Türk atçılığının lokomotifi konumunda olan TJK aşım istasyonu ile tüm yeterliliğe sahip bulunmaktadır. Bu kadar imkan bir arada iken bu alan için çalışılmalı ve projeler üretilmelidir. İlçeye ve Eskişehir’e büyük katkılar sağlayacak olan bu alan acilen hareketlendirilmelidir."

