Batıkent sakinleri dolaplarını çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından Batıkent’te başlatılan proje kapsamında 818 vatandaşa depreme hazırlık ve kargo teslimatı amacı ile tahsis edilen dolaplar vatandaşlar tarafından çok sevildi.

Tepebaşı Belediyesi, projenin test aşamasını, pilot bölge olarak belirlenen Batıkent Mahallesi’nde başlatmıştı. Uygulama kapsamında, mahalleye yerleştirilen ve her kişiye iki adet ayrılan dolapların, birçok faydalı işlevi bulunuyor. İlk olarak 818 mahalle sakinine ücretsiz tahsis edilen şifreli dolapların bir tanesi afet toplanma alanlarında yer alıyor ve deprem dolabı olarak kullanılıyor. İkinci dolaplar ise hem kargo teslimi hem de geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla kullanılabiliyor.

Test aşamasında dolaplarını kullanmaya başlayan Batıkent Mahalle sakinleri, projeyi çok sevdiklerini ifade etti. Dolaplarına birer tane de Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk bırakılan vatandaşlar, uygulamanın yaygınlaşmasını desteklediklerini ifade ediyor.



“Tepebaşı’nda yaşamak çok güzel”

Batıkent sakinlerinden Nefise Kızılkale, “Dolapları kullanmaya başlayalı bir ay oldu. Kargom direkt dolabıma geliyor. Evde olmadığım zamanlarda ulaşılamamak gibi bir derdim kalmadı, kargomu dolabımdan teslim alıyorum. Çok da faydasını görüyorum, güzel bir uygulama. Deprem dolabımın içerisinde de depremde lazım olacak malzemelerim var, onları yerleştirdim. Ayrıca telefon şarj etme üniteleri de var. Suyum, el fenerim, radyom, fenerim dolabımda. Ulaşılması gereken malzemeler burada muhafaza ediliyor. Her iki dolabımda da bana ait şifreler var. İstediğim zaman şifrem ile açıyorum. Evimize yakın bir noktada olması da çok güzel. Tepebaşı’nda yaşamak çok güzel” sözlerini kullandı.



“Çevreci bir proje”

Bir diğer mahalle sakini Zeynep Donbaloğlu ise “Nutuk ve pandemide kullanmamız için kolonya hediyesi dolaplarımıza bırakılmış. Ayrıca geri dönüşüm kutusuna da atıklarımı atacağım, doğayı da korumuş olacak. Aynı zamanda çevreci bir proje, şarj üniteleri de güneş paneli ile çalışıyormuş, bunu da çok beğendim. Evime en yakın toplanma alanını öğrendim ve çağrı merkezinden şifremi öğrendikten sonra dolabımı kullanmaya başladım. Deprem dolabımı da bisküvi ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile doldurdum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



“Projenin yaygınlaşmasını destekliyorum”

Kargo dolabını aktif olarak kullanmaya başladığını belirten İnci Çınar Oğur isimli vatandaş da “Evde olmadığım zamanlarda kargo dolabımı kullanmaya başladım. Deprem dolabıma da gerekli olabilecek malzemeler koydum. Battaniye, ilk yardım kiti gibi şeyler bıraktım. İnşallah olmaz ama ihtiyaç durumunda faydalı olacaktır. Kameralar olması da dolapların güvenliğini sağlıyor. Şarj ünitesinin de faydalı olacağını düşünüyorum. Projenin yaygınlaşmasını destekliyorum” sözlerini kullandı.



Kent geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor

Dolap projesinin dolap kümelerinin üzerindeki kameralar ile sokakların güvenliği gecegündüz sağlanmış oluyor. Her kümenin en altında Tepebaşı Belediyesi’ne ait büyük bir ‘ilk yardım ve arama kurtarma’ dolabı yer alıyor. Ayrıca deprem sürecinde elektrikler kesilebilir ve internet modemleri kullanılamaz hale gelebilir düşüncesi ile dolaplarda yer alan ve güneş panelinden beslenen modem, vatandaşların internet kullanımına açılacak. Öte yandan bazı kümelerde, cep telefonlarını şarj etme imkanı da vatandaşlara sunulacak ve yine bazı dolaplar üzerinde taksi çağırma butonlarına da yer verildi. Tüm bu özellikleri ile dolap projesi, toplumsal avantajlarının yanı sıra bireysel olarak da çok yönlü, kapsamlı ve faydalı bir proje olarak beğeni topluyor.

Tüm diğer kentlere ve ülkelere örnek olması beklenen projede, yaklaşık üç ay süreyle test kullanımı gerçekleşecek. Test sürecinin sona ermesi ile Dolap projesinin kent geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

