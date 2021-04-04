Batıkent sakinleri dolaplarını çok sevdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batıkent sakinleri dolaplarını çok sevdi

İHA

Batıkent sakinleri dolaplarını çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından Batıkent’te başlatılan proje kapsamında 818 vatandaşa depreme hazırlık ve kargo teslimatı amacı ile tahsis edilen dolaplar vatandaşlar tarafından çok sevildi.
Tepebaşı Belediyesi, projenin test aşamasını, pilot bölge olarak belirlenen Batıkent Mahallesi’nde başlatmıştı. Uygulama kapsamında, mahalleye yerleştirilen ve her kişiye iki adet ayrılan dolapların, birçok faydalı işlevi bulunuyor. İlk olarak 818 mahalle sakinine ücretsiz tahsis edilen şifreli dolapların bir tanesi afet toplanma alanlarında yer alıyor ve deprem dolabı olarak kullanılıyor. İkinci dolaplar ise hem kargo teslimi hem de geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla kullanılabiliyor.
Test aşamasında dolaplarını kullanmaya başlayan Batıkent Mahalle sakinleri, projeyi çok sevdiklerini ifade etti. Dolaplarına birer tane de Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk bırakılan vatandaşlar, uygulamanın yaygınlaşmasını desteklediklerini ifade ediyor.

“Tepebaşı’nda yaşamak çok güzel”
Batıkent sakinlerinden Nefise Kızılkale, “Dolapları kullanmaya başlayalı bir ay oldu. Kargom direkt dolabıma geliyor. Evde olmadığım zamanlarda ulaşılamamak gibi bir derdim kalmadı, kargomu dolabımdan teslim alıyorum. Çok da faydasını görüyorum, güzel bir uygulama. Deprem dolabımın içerisinde de depremde lazım olacak malzemelerim var, onları yerleştirdim. Ayrıca telefon şarj etme üniteleri de var. Suyum, el fenerim, radyom, fenerim dolabımda. Ulaşılması gereken malzemeler burada muhafaza ediliyor. Her iki dolabımda da bana ait şifreler var. İstediğim zaman şifrem ile açıyorum. Evimize yakın bir noktada olması da çok güzel. Tepebaşı’nda yaşamak çok güzel” sözlerini kullandı.

“Çevreci bir proje”
Bir diğer mahalle sakini Zeynep Donbaloğlu ise “Nutuk ve pandemide kullanmamız için kolonya hediyesi dolaplarımıza bırakılmış. Ayrıca geri dönüşüm kutusuna da atıklarımı atacağım, doğayı da korumuş olacak. Aynı zamanda çevreci bir proje, şarj üniteleri de güneş paneli ile çalışıyormuş, bunu da çok beğendim. Evime en yakın toplanma alanını öğrendim ve çağrı merkezinden şifremi öğrendikten sonra dolabımı kullanmaya başladım. Deprem dolabımı da bisküvi ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile doldurdum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Projenin yaygınlaşmasını destekliyorum”
Kargo dolabını aktif olarak kullanmaya başladığını belirten İnci Çınar Oğur isimli vatandaş da “Evde olmadığım zamanlarda kargo dolabımı kullanmaya başladım. Deprem dolabıma da gerekli olabilecek malzemeler koydum. Battaniye, ilk yardım kiti gibi şeyler bıraktım. İnşallah olmaz ama ihtiyaç durumunda faydalı olacaktır. Kameralar olması da dolapların güvenliğini sağlıyor. Şarj ünitesinin de faydalı olacağını düşünüyorum. Projenin yaygınlaşmasını destekliyorum” sözlerini kullandı.

Kent geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor
Dolap projesinin dolap kümelerinin üzerindeki kameralar ile sokakların güvenliği gecegündüz sağlanmış oluyor. Her kümenin en altında Tepebaşı Belediyesi’ne ait büyük bir ‘ilk yardım ve arama kurtarma’ dolabı yer alıyor. Ayrıca deprem sürecinde elektrikler kesilebilir ve internet modemleri kullanılamaz hale gelebilir düşüncesi ile dolaplarda yer alan ve güneş panelinden beslenen modem, vatandaşların internet kullanımına açılacak. Öte yandan bazı kümelerde, cep telefonlarını şarj etme imkanı da vatandaşlara sunulacak ve yine bazı dolaplar üzerinde taksi çağırma butonlarına da yer verildi. Tüm bu özellikleri ile dolap projesi, toplumsal avantajlarının yanı sıra bireysel olarak da çok yönlü, kapsamlı ve faydalı bir proje olarak beğeni topluyor.
Tüm diğer kentlere ve ülkelere örnek olması beklenen projede, yaklaşık üç ay süreyle test kullanımı gerçekleşecek. Test sürecinin sona ermesi ile Dolap projesinin kent geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Akil Gençler'den bildiri yayımlayan amirallere sert tepki
YEREL HABERLER Akil Gençler'den bildiri yayımlayan amirallere sert ...
Edebiyat dünyasının prestijli ödülü Anadolu Üniversitesinin
YEREL HABERLER Edebiyat dünyasının prestijli ödülü Anadolu ...
Başkan Ataç’tan ‘Avukatlar Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan ‘Avukatlar Günü’ mesajı
Eskişehir’de 3 bin Bulgaristan Türkü oylarını kullandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 3 bin Bulgaristan Türkü oylarını ...
ESMİAD Başkanı Seyhan'dan 'Mahmudiye'de atçılık' açıklaması ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: "Şampiyon atlar yetiştiren Mahmudiye’de atçılık her geçen gün önemini yitiriyor"
YEREL HABERLER ESMİAD Başkanı Seyhan'dan 'Mahmudiye'de atçılık' ...
Kısıtlamalar ev taşıyacaklara fırsat oldu
YEREL HABERLER Kısıtlamalar ev taşıyacaklara fırsat oldu
Çörekotunun kıymeti pandemide anlaşıldı
YEREL HABERLER Çörekotunun kıymeti pandemide anlaşıldı
Hafta sonunda alışveriş akını Eskişehir’de alışveriş esnekliğinin son dakikalarında yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Hafta sonunda alışveriş akını Eskişehir’de alışveriş ...
Bibliyofil’de Mesnevi Mektupları: “Ateş-i Aşk”
YEREL HABERLER Bibliyofil’de Mesnevi Mektupları: “Ateş-i Aşk”
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor Polis, dışarı çıkan vatandaşlara ekip araçlarından sesli anonslarla, yaya devriyeler ise sözle uyarılarda bulunuyor Trafik ekipleri araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı, yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ...
Hafta sonu parklar köpeklerini gezdiren vatandaşlara kaldı
YEREL HABERLER Hafta sonu parklar köpeklerini gezdiren vatandaşlara ...
Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı
Kızaran Eskişehir’in caddelerinde hafta sonu sessizliği
YEREL HABERLER Kızaran Eskişehir’in caddelerinde hafta sonu ...
Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü Eskişehir'in Kanlıkavak parkı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü Eskişehir'in ...
Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
YEREL HABERLER Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman ...
Dernek görünümlü kumarhanelere baskın İki dernek binasındaki 138 kişiye 434 bin 700 lira para cezası
YEREL HABERLER Dernek görünümlü kumarhanelere baskın İki dernek ...
Eskişehir´de kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 ...
Genç hukukçudan anlamlı birincilik
YEREL HABERLER Genç hukukçudan anlamlı birincilik
Eskişehir’deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık başında olacak Bulgaristan seçimleri için Eskişehir’deki tek sandıkta oy kullanacaklar Eskişehir Muhacir Dernekleri Genel Başkanı Seyfettin Çalışkan: “Orada yaşayan vatandaşlarımıza destek olacağız”
YEREL HABERLER Eskişehir’deki Bulgaristan göçmenleri yarın sandık ...
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te sokaklar boş kaldı
Kaymakam Baytak, "Hedefimiz Seyitgazi'mizi maviye çevirmek"
YEREL HABERLER Kaymakam Baytak, "Hedefimiz Seyitgazi'mizi maviye ...
Karaoğlan mahallesinde karantina sona eriyor
YEREL HABERLER Karaoğlan mahallesinde karantina sona eriyor
Sağlığa zararlı et ve dezenfektan bulunan depoya jandarma baskını Jandarma Ramazan öncesi denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Sağlığa zararlı et ve dezenfektan bulunan depoya ...