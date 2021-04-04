Piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcılarına ve satmaya çalıştıkları maddelere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yenibağlar mahallesinde 4 kişiyi yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda; 4,60 gram gelen metamfetamin maddesi, 1,62 gram esrar maddesi, 42 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Yakalan 4 şahıstan 2’sine Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak, diğer 2 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında işlem yapılan ve gözaltına alınan 2 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

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