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Vatandaş meyvesini artık kendi yetiştiriyor Koronovirüs vaka sayılarının yeniden artması, başlayan yasaklar ve baharın gelmesi vatandaşları yeniden kırsala yönlendirdi Evde bitki yetiştirmeye talep var “Evde 15-20 kilogram arası limon yetiştirilebilir”

İHA

Vatandaş meyvesini artık kendi yetiştiriyor Koronovirüs vaka sayılarının yeniden artması, başlayan yasaklar ve baharın gelmesi vatandaşları yeniden kırsala yönlendirdi Evde bitki yetiştirmeye talep var “Evde 15-20 kilogram arası limon yetiştirilebilir”

Eskişehir’de pandemi sürecinde toprakla daha çok ilgilenmeye başlayan vatandaşların kendi meyvelerini yetiştirme çabaları fide satışlarını artırırken, satıcılar bir limon ağacından 20 kiloya kadar verim alınabileceğini belirtiyor.
Korona virüs (Covid19) pandemisinde vaka sayılarının yeniden arttığı bu günlerde baharın da gelmesi vatandaşları yeniden kırsala yönlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarını evde geçiren vatandaşlar ise kendi yetiştirebilecekleri ürünlere talep gösteriyor. Eskişehir’de fidan işletmeciliği yapan Fatih Yemencioğlu, pandemi öncesindeki yıllara oranla satışların çok yüksek olduğunu belirtti. Fidan dikim çalışmaları ile meyve yetiştirme gibi faaliyetlerin hızlanmaya başladığını anlatan satıcılar, bu durumun satışları arttırdığını belirtiyorlar.

“İç Anadolu bölgesine uygun bitkileri getirmeye özen gösteriyoruz”
Geçtiğimiz yıl başlayan korona virüs pandemisi birçok sektörü olumsuz etkilerken bazı sektörleri ise olumlu yönde etkiledi. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle vatandaşlar kırsal kesimlerdeki bahçeli evlerine yöneldi. Bu durumla beraber vatandaşlar organik beslenmek için meyve fidanlarına, görsel alanlarını düzenlemek için ise çit bitkilerine talep gösterdi. Eskişehir’de fidan ve peyzaj işletmecisi olan Fatih Yemencioğlu İç Anadolu ikliminde yetişmesine uygun bitkileri anlattı. Fidanları nereden aldıklarını ve kaç çeşit fidan satışının olduğu anlatan Yemencioğlu, “Pandemi sürecinde insanların sokağa çıkamamalarıyla birlikte doğayla baş başa kalabilmek, görsel alanı düzeltmek ve daha sağlıklı yaşamak için vatandaşlar uğraşlar aramaya başladı. Bu nedenle fidan dikimleri, çim yetiştirme ve meyve yetiştirme gibi faaliyetler hızlanmaya başlandı. Fidan satışlarımız ise bu nedenle artmış durumda. Fidanlarımızı genellikle İzmir Ödemiş’ten alıyoruz ama İnegöl ve Yalova’dan getirdiğimiz bitkilerimizde var. Ortalama 70 ile 80 arasında fidan çeşidimiz bulunmakta ve hepsi sertifikalıdır. İç Anadolu bölgesine uygun bitkileri getirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

“Ortalama bir ağaçtan 15 ile 20 kilo arasında limon alınabilir”
Eskişehir’in bazı ilçelerinde Akdeniz iklimi bitkilerinin yetiştirilebildiğinden bahseden Yemencioğlu, limon örneğini anlattı. Evlerde bile limon yetiştirebilmenin mümkün olduğunu söyleyen Fatih Yemencioğlu, şunları anlattı:
“Toprağa cemre düştükten sonra meyve fidanlarıyla birlikte güller ve çit bitkileri de dikilmeye başlanır. Eskişehir’de iç Anadolu iklimi görülmesinin aksine Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde Akdeniz iklimi yaşandığı için belirli periyotlarda bakımları yapılmak kaydıyla narenciye bitkisi de yetiştirilebilir. Limon fidanlarında son dönemde talepler iyi durumda. Vatandaşlar evlerinde düzenli olarak bakımlarını yaptığı takdirde organik beslenmek için ya da hobi olarak saksıda limon yetiştirebilir. Ortalama bir ağaçtan 15 ile 20 kilo arasında limon alınabilir.”

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