Patlatılan reçel kavanozu polisi alarma geçirdi Çöp konteynırının çevresindeki kana benzeyen izlerden tedirgin olan vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi Çevreyi güvenlik şeridi ile kapatan ekipler güvenlik kameralarını izleyince izlerin kan değil çocuklar tarafından patlatılan kutudan yayılan reçel olduğu anlaşıldı

Eskişehir’de bir çöp konteynırının çevresindeki kana benzeyen izlerden tedirgin olan vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevreyi güvenlik şeridi ile kapatan ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, izlerin kan değil çocuklar tarafından patlatılan kutudan yayılan reçel olduğu anlaşıldı.

Tepebaşı’na bağlı Yıldırımer sokaktaki bir çöp konteynırının etrafında görülen kana benzeyen izler tedirginlik uyandırdı. Vatandaşların polisi arayarak durumu haber vermesiyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. İzlerin kana benzemesi sebebiyle Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dâhil olduğu araştırmalara vakit kaybetmeden başlandı, çevre güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Olay yerine gelen bir vatandaştan, karşıdaki bir ev taşınırken içeride bırakılan eşyaların ev sahibi tarafından çöp konteynırına atıldığı öğrenildi. Özel bir bankanın arkasında bulunan çöp konteynırını gören güvenlik kamerası incelenince, olayın tahmin edildiği gibi endişe verici olmadığı anlaşıldı. Görüntülerde, çöp konteynırındaki reçel kavanozunu açmaya çalışan çocukların başarılı olamayınca yere atarak kavanozu patlattığı görüldü. Etrafa sıçrayan reçelin vatandaşlar tarafından kan zannedilmesiyle bir anda teyakkuza geçen emniyet güçleri olayı aydınlattı.

Tedbir amaçlı olay yeri ekipleri tarafından boşaltılan çöp koyteynırında ev eşyalarından başka bir şey çıkmazken, çöplerin alınması için belediye ekiplerine haber verildi.

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