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Eskişehir'de kuvvetli rüzgâr Rüzgâr, cadde ve sokaklarda birçok nesnenin yollara saçılmasına sebep oldu

İHA

Eskişehir'de kuvvetli rüzgâr Rüzgâr, cadde ve sokaklarda birçok nesnenin yollara saçılmasına sebep oldu

Eskişehir’de gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgâr, cadde ve sokaklarda birçok nesnenin yollara saçılmasına sebep oldu.
Meteoroloji 3. Bölge Genel Müdürlüğü, bölge için günlük hava durumu tahmin raporunda Eskişehir’in de yer aldığı bölge için bugün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. Yağışlar zaman zaman kendini gösterirken, saatte 50 ile 90 kilometre hızla eseceği açıklanan rüzgârın, şiddetini arttırarak sokak ve caddelerde bulunan çöp kutuları, dubalar, bisikletler ve benzeri birçok malzemeyi çevreye saçtığı görüldü. Yerlerde uçuşan çöpler şehrin işlek caddelerinde kötü manzaralar oluştururken, yürümekte zorluk yaşayan vatandaşlara rüzgârın yanı sıra devrilen reklam dubaları ve bisikletlerin de engel olduğu gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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