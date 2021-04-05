Jandarma kontrollerinde 3 ayda 363 aranan şahıs yakaladı

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu 3 ayda toplam 363 aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince01 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde; kişilere, topluma, mal varlığına, millete ve devlete karşı işlemiş oldukları çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan toplam 363 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’inin ‘Terör’, 41’inin ‘Adam Öldürme ve Kasten Yaralama’, 46’sının ‘Hırsızlık, Yağma ve Mala Zarar Verme’, 10’unun ‘Çevre ve İmar Kanununa Muhalefet’, 2’sinin ‘Kaçakçılık ve Bilişim’, 3’ünün ‘Trafik’, 15’inin ‘Kayıp Şahıs’, 245’inin ‘Yoklama Kaçağı’, suçlarından aranması olduğu tespit edilerek haklarında adli işlem yapıldı.

Yakalanan 363 şüpheliden 28 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 90 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 245 askeri suçtan aranan şahıs hakkında idari işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.