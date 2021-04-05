ESOGÜ eğitim şehitlerini andı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 2018 yılında yaşanan olay sonucu hayatını kaybeden eğitim şehitlerini “İyi İnsanlar Unutulmaz” başlıklı çevrim içi etkinlikle andı.

5 Nisan 2018 günü ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nde yaşanan elim olay sonucu hayatlarını kaybeden eğitim şehitleri Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri M. Fatih Özmutlu, Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği “İyi İnsanlar Unutulmaz” başlıklı çevrim içi etkinlikle anıldı. Etkinliğe ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.



“En mutlu insan başkalarının iyiliğini düşünebilendir”

Açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel, kaybettikleri arkadaşlarının hepsini yakından tanıdığını ve ömürleri vefa etse Türk bilimi ve eğitimine büyük hizmetleri dokunacağına inandığını ancak ilahi takdirin tecellisi karşısında boyun eğmekten başka elden bir şey gelmediğini ifade etti. Eğitimin öncelikli hedefinin iyi insan yetiştirmek olduğuna inandığını belirten Prof. Dr. Özden Tezel, eğitim seviyesi yükseldikçe insanların daha hoşgörülü, medeni, düşünceli, yardımsever ve güvenilir olmasının beklendiğini kaydetti. Öğretmen yetiştiren öğretmenler olarak gelecek nesillerin sahip olacağı iyi ve kötü hususiyetlerden sorumlu olacaklarını belirten Prof. Dr. Tezel, Nurettin Topçu’nun “En mutlu insan başkalarının iyiliğini düşünebilendir” sözünü hatırlattı. Prof. Dr. Tezel, acılarının büyük olduğunu ama bir mümin için peygamberlikten sonraki en yüce makam olan şehitlik mertebesine ulaştıklarına inandıkları değerli meslektaşlarını unutmadıklarını, unutmayacaklarını belirtti ve eğitim şehitlerine Allah’tan rahmet diledi.



“İyi insan olmak başta eğitim ile olur”

Etkinliğin konuşmacısı ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, konuyu ilahiyat çerçevesinde ve insanlık merkezinde değerlendirdi. İyi insanları çoğaltmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, başkalarının fikirlerine, değerlerine, canına, malına saygılı insanın iyi insan olduğunu söyledi. Müminin merhametli insan olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, merhameti olmayanın imanının da olamayacağını ifade etti. İyi insan olmanın en başta eğitim ile olacağını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, içimizdeki rehberin Kur’an ve Peygamberimiz (S.A.V.) dışımızdaki rehberin ise aklımız olduğunu söyledi. Bizim medeniyetimizin merhamet ve paylaşma medeniyeti olduğunu ve çocuklarımıza bu ruha özel bir eğitim verirsek iyi insanların çoğalacağını belirten Prof. Dr. Mustafa Yıldırım; namaz kılan, helal rızık yiyen, dedikodu yapmayan insanın iyi insan olacağını ifade etti. İyi insanın unutulmayacağını dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, iyiliğin kaybolmayacağını ve yapılan iyiliğin eninde sonunda mutlaka bir karşılığının olacağını söyledi.

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