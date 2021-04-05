Eskişehir´de vakalar 47 günde 12 kat arttı (2)



YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vakaların 47 günde yaklaşık 12 katına çıktığı Eskişehir´de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı alındı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan kurul, kentteki vaka sayısının artışının önlenmesine yönelik yeni tedbirler aldı. Kurul kararında, "Eğitim kurumlarının ve tüm özel öğretim kurumlarının (özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları hariç) 8 ve 12´nci sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi" denildi. Ayrıca kurulda, kentteki park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişlerin kısıtlanmasına ve denetlenmesi de karar bağlandı.

Sosyal mesafeyi azaltan etkinlerin ise yoğun denetim altına alındığını açıklayan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, açıklamasında "Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, hükmü gereğince izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesine karar verildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-05 20:29:00



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