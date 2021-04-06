Mühürlenen 3 dernekte kumara, 196 bin 875 lira ceza



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, daha önce mühürlenen 3 dernekte kumar oynarken, yakalanan 45 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 196 bin 875 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal, Arifiye ile Hoşnudiye mahallelerinde daha önce mühürlenen derneklerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla 3 derneğe baskın yapan polis ekipleri, 45 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 45 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 196 bin 875 lira ceza yazıldı. Dernek sorumluları hakkında ise `kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak', 'bulaşıcı hastalıklar tebliğine aykırı davranmak' ve 'mühür bozmak´ suçlarından adli soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-04-06 11:12:01



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